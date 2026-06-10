



В Волгоградской области на новый срок продлены полномочия председателя Суровикинского суда. Указом президента Владимира Путина руководящий пост вновь занял Сергей Харламов. Должность он будет занимать в течение ещё шести лет.

Одновременно глава государства утвердил на свои посты и двух районных судей. Судьёй Николаевского районного суда назначена Светлана Тафинцева, а судьёй Николаевского районного суда — Мария Киселёва.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Владимиром Путиным на пост заместителя председателя Арбитражного суда региона назначен Дмитрий Бритвин, а в должности председателя Волгоградского областного суда продлены полномочия Алексея Глухова.

Фото из архива ИА «Высота 102»