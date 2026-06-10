Чекисты открыли поисковый сезон 2026 года под Волгоградом





Сегодня, 10 июня, в Калачевском районе Волгоградской области состоялось торжественное открытие Вахты памяти с участием сотрудников УФСБ, регионального Погрануправления ФСБ и членов подшефного поискового отряда «Поиск-Дон». Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ, мероприятие прошло на кургане Хорошев в станице Голубинской – у мемориала в честь советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.





На торжественном открытии также присутствовали представители силовых и правоохранительных ведомств, ветераны органов безопасности, руководство и участники Волгоградского регионального отделения «Поискового движения России», поискового отряда «Поиск-Дон», администрация Калачевского района и юнармейцы.





– В состав поискового отряда вошли как молодые, так и уже опытные сотрудники ведомств. Поисковые работы развернулись на правом берегу Дона, где в годы Сталинградской битвы велись ожесточенные сражения. Именно здесь в июле 1942 года советская армия нанесла контрудар по войскам 6-ой армии фашистов, задержав их на месяц и не позволив молниеносно захватить Сталинград, – сообщили в Управлении ФСБ России по Волгоградской области.





С 2024 года поисковая деятельность стала одним из направлений работы региональных УФСБ и ПУ ФСБ. В результате «Вахты памяти» в 2025 году под руководством подшефного отряда «Поиск-Дон» чекисты обнаружили останки 8 безымянных бойцов Красной Армии. Их с почестями перезахоронили в канун Дня памяти и скорби – Дня начала Великой Отечественной войны на воинском кладбище в станице Голубинской.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области