Волгоградцы в День России развернут 100-метровый флаг и станцуют в пене

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) уточнил праздничную программу, запланированную на 12 июня. День России в парке будут отмечать с утра и до позднего вечера. ИА «Высота 102» публикует расписание праздничных событий в Центральном парке.

Традиционный забег с флагами. На старт километровой дистанции волгоградцы выйдут в ЦПКиО в 11.00 12 июня. Как ранее сообщалось, участникам необходимо заранее пройти регистрацию – раздача номеров стартует в 10.00 в парке. Бежать могут все желающие в возрасте от 4 лет.

Выставка ретроавто от спортивной школы «Юный ястреб» развернется на площадке возле большого автодрома. Открытие организаторы запланировали на 12.00.

Концерт «Вместе мы – Россия!» начнется в парке в 14.00 и будет проходить на главной сцене парка. В программе – выступления творческих коллективов Волгограда.

В 17:40 артисты концерта совместно с комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области пронесут 100-метровый флаг России по главной аллее парка.

В 20:00 начнется первая летняя дискотека в ЦПКиО. Дирекция парка обещает много пены, если позволит погода.

Напомним, что в амфитеатре 12 июня все желающие смогут стать вечером зрителями двухчасового концерта. Утром в День России планируют торжественное открытие сквера им. Симбирцева – за два дня до этого события фотограф ИА «Высота 102» показал обновленную территорию и последние приготовления.

Фото: Центральный парк