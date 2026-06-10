В волгоградском ЦПКиО перетравят комаров и мошку





Волгоградский ЦПКиО, а также прилегающий к нему парк «Дружба: Волгоград – Баку» обработают от комаров и мошки. На время массового опрыскивания зеленых участков горожан просят по возможности отложить прогулки.

- В первую очередь специалисты обработают площадку для кинопоказа, поляну возле главной сцены, зеленые участки возле детских аттракционов и экстрим- объекта «Русские горки», - рассказали в пресс-службе парка.

Несмотря на то, что вытравливать нарастившего активность гнуса планируют препаратами, опасными лишь для него самого, волгоградцам все-таки советуют повременить с променадом и выйти на прогулку во второй половине дня.

Мошка и комары «расправили крылья» сразу после прихода в регион по-летнему жаркой погоды. По словам горожан, жужжащий и норовящий укусить дуэт преследует их уже с начала недели. К слову, о самых популярных и проверенных временем способах борьбы с насекомыми корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru