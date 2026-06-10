



В Еланском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле об убийстве одного из местных жителей. По версии следствия, преступление совершил товарищ мужчины с помощью эмалированного чайника.

- 14 сентября 2025 года Гусев Д. находился на дворовой территории домовладения своего знакомого, где они совместно распивали алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой Гусев Д. умышленно нанес оппоненту не менее 13 ударов кулаками, ногами и металлическим эмалированным чайником в область головы, лица, верхних и нижних конечностей, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Агрессор разбил в кровь голову собутыльника, а также переломал грудные позвонки, после чего произошли отёк и сдавливание спинного мозга. Также жестоко изувечены были верхние, а также нижние конечности. За жизнь пострадавшего несколько дней боролись врачи, однако травмы оказались смертельными.

Отметим, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. Первое заседание по кровавой расправе состоится 16 июня в районном суде.

Фото из архива ИА «Высота 102»