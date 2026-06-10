Путин удостоил наград троих волгоградцев





Трое жителей Волгоградской области удостоены наград Президента Российской Федерации. Документ Владимир Путин подписал 9 июня.

Так, за многолетнюю добросовестную работу и вклад в укрепление и совершенствование судебной системы отмечена судья Волгоградского областного суда Елена Шевцова.

За заслуги в области искусства и многолетнюю плодотворную деятельность награжден Почетной грамотой Президента РФ артист-вокалист Волгоградского музтеатра Андрей Жданов.

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награжден грамотой исполнительный директор реготделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Волгоградской области Андрей Орешкин.

Фото: пресс-служба Кремля