



Волгоградские грибники не перестают радоваться урожайному сезону. Несмотря на начавшуюся жару и сезон мошки, влюбленные в «грибалку» горожане набирают в лесах приятное ассорти.

Настоящие ценители ищут в пролесках благородные белые или полубелые грибы. В их руках нередко оказываются и стройные – как на подбор – подосиновики. Еще одной удачной находкой, которая идеально вписывается в меню и добавляет приятный вкусовой акцент практически любому блюду, становятся шампиньоны.

- За два дня нахождения в лесу набрали целую корзину грибов, - пишет жительница Волгограда. – Конечно, из-за жары некоторые из них подсыхают, но все же дождливая весна заложила хороший «фундамент».





О том, что этой весной природа позаботилась о будущем урожае грибов, корреспондентам ИА «Высота 102» говорила и миколог Инна Землянская.

- В Волгоградской области было много дождей, Волго-Ахтубинская пойма влажная - условия для роста грибов просто отличные, - отмечала миколог, доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. – Не знаю насчет белых, но полубелые грибы уже точно можно найти в наших лесополосах.

Отметим, что сезон сбора волгоградцы открыли еще в середине апреля. Первой в корзинах фанатов «тихой охоты» оказалась ароматная сморчковая шапочка.

Фото Галины Размеровой