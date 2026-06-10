Облкомобразования повысил средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Волгоградской области. Данный показатель, напомним, устанавливают в регионе ежеквартально для расчета и выплаты компенсаций.

Так, на апрель-июнь размер родительской платы изменился по сравнению с первым кварталом. Согласно приказу, в апреле он составил 2548 рублей, в мае – 2200 рублей, а в июне – 2432 рубля. Суммы выросли, следовательно, размер компенсации также увеличится.

Отметим, что в Волгоградской области компенсируют часть оплаты за детсады тем родителям, которые пользуются поддержкой государства. На первого ребенка компенсация составляет 20% от установленного размера средней родительской платы, на второго – 50%, третьего – 70%.





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