



За одним из самых красивых астрономических явлений лета смогут наблюдать волгоградцы. Удивительное сближение Венеры и Юпитера горожане заметят даже без специального оборудования.

- Сближение Венеры и Юпитера удалось увидеть еще накануне, - рассказали в Волгоградском планетарии. – На небе их разделяло всего 1,6 градуса, что равно примерно трем видимым диаметрам Луны. Казалось, будто планеты находятся совсем рядом друг с другом. Однако это, конечно, лишь оптический эффект. В действительности расстояние между Венерой и Юпитером в этот момент составляло около 860 миллионов километров!

Стать свидетелем эффектного сближения планет увлеченные космосом горожане смогут и вечером 10 июня. Для максимально четкой «картинки» волгоградцам советуют найти место с открытым горизонтом – без деревьев, зданий и других «заслонов».

- Планеты будут находиться довольно низко над горизонтом, поэтому хороший обзор в западном направлении станет главным условием удачного наблюдения, - добавляют в планетарии. – В следующий раз так близко планеты «подойдут» друг к другу только в ноябре 2028-го.

Фото Павла Мирошкина