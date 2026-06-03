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03.06.2026 20:04


«В 8:05 с нашего НП взвилась серия ракет. Сигнал по радио – три пятерки, по телефону – одно зовущее вперед слово: «Родина!» И вот по всему одиннадцатикилометровому фронту прорыва загрохотала наша артиллерия. Такой мощи огня не знала военная практика», – вспоминал о легендарной операции «Кольцо» командующий 65-й армии Павел Батов. На его долю выпали две мировые войны, сотни сражений, сложнейшие испытания и лишь после этого – мирная жизнь. О пути, который для него будто бы выбрала сама судьба, – в материале ИА «Высота 102».

Родившийся в небогатой семье, уже с 13 лет будущий генерал стал зарабатывать на жизнь. Работал в Петербурге и грузчиком, и разносчиком заказов по квартирам состоятельных горожан. Закончив двухклассную сельскую начальную школу, он все-таки не бросал образования и выкраивал время на самообучение в плотном рабочем графике.

Боевой путь Павла Батова начался еще во время Первой Мировой. В 1915 году юноша, которому едва исполнилось 18, пришел добровольцем в Русскую императорскую армию. Его, невысокого и худого, приняла сперва за ребенка, а потому усиленно отговаривали. Но уже тогда Павел проявил настойчивость, которую много позже назовут генеральской выдержкой. Юного бойца приняли. И не куда-нибудь, а в лейб-гвардию! Командуя отделением разведчиков в третьем лейб-гвардейском стрелковом полку, он удостоился двух Георгиевских крестов и двух медалей!


А в 1918 году Павла Батова призвали в Красную Армию, с которой у него будет связана вся дальнейшая жизнь. Он формировал части для отправки на Гражданскую войну, участвовал в подавлении нескольких антибольшевистских восстаний и продолжал боевой путь на фронтах. После окончил Военную академию имени Фрунзе. По карьерной лестнице двигался небыстро, но свой опыт здесь, на земле, очень ценил.

– Иной раз приходится наблюдать, как быстро растут по службе некоторые офицеры. Год командует взводом, полгода – ротой, еще год – батальоном, и вот подавай ему полк, - говорил Павел Батов уже после войны. – Такой командир напоминает человека на ходулях. Стоит он высоко, виден издалека, а вот устойчивости нет, поскольку с землей связан слабо.

Под псевдонимом Пабло Фриц

В октябре 1936-го судьба привела Павла Батова в Испанию – в 12-ю интернациональную бригаду под командованием Мате Залки. Под псевдонимом «Пабло Фриц» офицер исполнял роль военного советника.

В 1937 году молодой офицер ехал на машине с командиром 12-й интернациональной бригады Лукачом. В автомобиль прилетел артиллерийский снаряд, и генерал погиб на месте. Тяжелораненого Пабло Фрица спас его водитель – Семен Побережник.

– В моей жизни профессионального военного, участвовавшего в шести войнах, было много интересных встреч с самыми разными людьми, которые надолго сохранились в памяти. Но особенно заполнился мне человек необычной судьбы, буковинский крестьянин, хлебороб по призванию, горячо любящий землю, Семен Яковлевич Побережник. Он спас мне жизнь, вынеся тяжелораненым с боя… –  расскажет Павел Батов спустя много лет.


Интересно, что по рекомендации Павла Батова исколесивший полмира Семен Побережник поступил в разведшколу. Разведчик – осведомитель, он работал в Италии и в Болгарии. Передавая сообщения о встрече болгарского царя с Гитлером и других событиях мирового уровня, по возвращению в Москву он был задержан и осужден, как предатель. Приговор – десять лет лагерей и два года спецпоселения. Семен Побережник полностью отбыл свой срок, а после освобождения отыскал Батова, который вновь сыграл в его судьбе важную роль... Заставил органы пересмотреть дело своего спасителя. В результате разведчик получил не только «чистый» паспорт, но и два оклада, а также награду за участие в войне Испании, польскую медаль «За нашу и вашу свободу», орден Отечественной войны II степени. К слову, самого Батова за проявленное мужество в Испании наградили орденами Ленина и Красного Знамени.

«Армию принял в тот же день»

Участник советско-финляндской войны, Великую Отечественную он встретил в Крыму – командиром девятого отдельного стрелкового корпуса. В августе его назначили заместителем командующего 51-й армии, оборонявшей Крым.

– С ноября по декабрь 1941 года он командовал 51-й отдельной армией, руководил подготовкой Керченско-Феодосийской десантной операции. Позже был командующим 3-й армией Брянского фронта, – рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Больше полугода тогда уже генерал-лейтенант Батов служил помощником командующего фронтом генерала Рокоссовского. Эту должность занимал как раз в то время, когда в Сталинграде шли тяжелейшие оборонительные бои.


– Правое крыло Донского фронта замыкала четвертая танковая армия, которую мне предстояло принять. А.С. Желтов отзывался о ней с уважением. Армию я принял в тот же день. А глубокой ночью докладывал Рокоссовскому о состоянии дел. В конце, словно между прочим, заметил, что в армии всего четыре танка, и те находятся на охране КП.

– Потому, видимо, и называется наша армия четвертой танковой, - пошутил я.

Рокоссовский рассмеялся и сказал:

– На войне всякое бывает. Очевидно, армия получит новое наименование.

Так и произошло. Четвертая танковая была переименована в 65-ю общевойсковую армию. С этих дней и ведет свою летопись наша славная шестьдесят пятая. От Волги до Одера пролег ее боевой путь, 27 раз ей салютовала Москва, - вспоминал Павел Иванович.

«Устроили немцам жаркую баню»

В знаменитой операции Сталинградской битвы «Кольцо» армия генерала Батова играла важнейшую роль. Ее бойцы, а также красноармейцы из 21-й армии генерал-лейтенанта Чистякова взломали оборону неприятели, устроив ему «настоящую баню».

–  С утра погода благоприятствовала. Ясное синее небо. Нестерпимо сверкает снег. Все стереотрубы наведены на чуть заметные возвышенности, за которыми пролегала главная полоса вражеской обороны глубиной 4-5 километров, – отмечал командующий. – В 8:05 с высотки нашего НП взвилась серия ракет. Сигнал по радио – три пятерки, по телефону – одно зовущее вперед слово – «Родина!» И вот по всему одиннадцатикилометровому фронту прорыва загрохотала наша артиллерия. Такой мощи огня не знала военная практика. В 9:00 прогремел залп реактивных установок- сигнал атаки. Преследуя противника, 65-я, подобно лавине, катилась в долину Россошки. Левый фланг – у совхоза № 1, правый – в Дмитровке, где танкисты 91-й бригады устроили немцам жаркую баню.


А дальше была Курская битва и форсирование Днепра. За один лишь месяц уже прославившаяся 65-я армия продвинулась на 300 километров. За «Успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройства» Павлу Батову присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и «Золотой Звезды».

«Бой осуществляется дважды – сначала в мыслях, потом – в действиях»

Готовясь к операциям, командующий старался внедрить новые способы ведения боевых действий, которых враг в этот момент попросту не ждет. Так, в 1944 году при проведении Бобруйской операции по предложению Батова на узком шестикилометровом участке для поддержки атаки пехоты и танков был устроен двойной огневой вал. После того, как авиация и артиллерия сделали свою дело, в битву вступил первый гвардейский танковый корпус. Армия генерала Батова продвинулась практически на двести километров и нанесла противнику тяжелейший удар. За эту операцию военачальник получил не только звание генерал-полковника, но также орден Кутузова I степени и золотые часы от Верховного командования.

Вскоре войска Павла Батова вышли к Варшаве, освобождали города Гдынь и Данциг, подступали к побережью Балтийского моря и наконец форсировали реку Одер. В июне 1945-го генерала, прошагавшего практически всю Европу, наградили второй «Золотой Звездой».

... Рокоссовский представил Батова Монтгомери:

- Это тот самый генерал, который первым форсировал Одер и открыл дверь в Берлин. 

Англичанин пристально всмотрелся в Батова, долго жал ему руку и вдруг спросил:

- А вы, случайно, не родственник Суворова? Я хорошо знаю историю и видел его портреты. Ваше сходство с генералиссимусом поразительное: невысок, худощав и точно такой же хохолок на затылке…

- Почти угадали, сэр, - рассмеялся Рокоссовский. – Мои солдаты называют Батова – наш Суворов ... ( Из мемуаров Вячеслава Лукашина).


«Люби свой народ»

После долгожданной Победы Павел Батов по-прежнему оставался в армии. После тяжелейшего испытания на его пути были и другие вызовы времени – в 1956 году он участвовал в подавлении Венгерского восстания.

В послевоенное время Павел Иванович командовал 11-й гвардейской армией, был первым заместителем Главнокомандующего группой советских войск в Германии, командовал Прикарпатским, позже – Прибалтийским военным округом. В 1959 году он был назначен на должность старшего военного советника в народно-Освободительной армии Китая. В 1962-м стал начальником штаба Объединенных вооруженных сил государств – участников Варшавского Договора. В 1970 году Батов возглавил Советский комитет ветеранов войны, - отмечают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

…Люби свой народ… Научись верой и правдой, не кривя душой, служить ему, - говорил знаменитый генерал, всей своей жизнью подтверждая эти самые слова.

Фото с сайта Госкаталог.РФ

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