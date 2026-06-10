Бочаров провел совещание с силовиками и представителями МО РФ





Сегодня, 10 июня, в администрации Волгоградской области под началом губернатора Андрея Бочарова прошло совещание по вопросам безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие главы силовых структур региона, представители Министерства обороны РФ и муниципальных образований региона.

Особое внимание в связи с предстоящим празднованием Дня России 12 июня профильные службы и силовики уделят комплексной безопасности жителей и объектов инфраструктуры на территории Волгоградской области.

Детальное обсуждение вопросов, которые входят в повестку, прошло за закрытыми дверями.

Фото: администрация Волгоградской области