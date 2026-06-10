В Волжском мужчина пострадал после десятиминутного пожара в гараже





В Волжском 9 июня пламя бушевало на территории гаражного кооператива «Сокол». Вечером огонь охватил один из боксов. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

- В 17:28 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в г. Волжский. В ГСК «Сокол» в гараже горели вещи б/у на площади 8 кв. метров. Подразделения 13-й ПСЧ ликвидировали горение в 17:39, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации ведомства, в результате пожара пострадал 56-летний мужчина. Он был доставлен скорой в больницу. В настоящее время причина пожара устанавливается специалистами.

Фото из архива ИА «Высота 102»