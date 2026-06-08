



В Волгограде с 10 июня стартуют мероприятия, приуроченные ко Дню России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, в музыкальных школах, театрах и районных ДК состоятся тематические концерты, а в художественных галереях откроются выставки. Основные мероприятия по традиции запланированы на 12 июня.

Забег с флагами в ЦПКиО





В Центральном парке 12 июня ожидают жителей Волгограда и области, разделяющих любовь к спорту. Как сообщили в пресс-службе парка, в День России здесь состоится забег с флагами.

– Бежать будем один километр, Раздача стартовых номеров 12 июня стартует в 10:00, – сообщили в ЦПКиО. – Первые 6 финишеров в каждой категории получат грамоты и подарки от парка и партнеров.

Победителей буду определять в трех возрастных группах: до 11 лет (включительно), 12-17 лет (включительно), от 18 лет.

Участвовать могут все желающие бесплатно. Главное условие – иметь при себе флаг России. Регистрация по ссылке до 11.06.





К слову, в этот же день в ЦПКиО планируют развернуть гигантский флаг России. О времени флешмоба редакция ИА «Высота 102» сообщит дополнительно. Перед автодромом планируется 12 июня выставка ретроавто.

Открытие сквера Симбирцева

Вторым заметным событием 12 июня в Волгограде станет открытие после реконструкции сквера Симбирцева. По данным городской администрации, символическую ленту здесь планируют перерезать в первой половине дня.

Напомним, что преображение сквера и расположенного здесь фонтана стартовало в 2025 году.





Концерт в амфитеатре

Вечером в центре Волгограда, на площадке амфитеатра, состоится двухчасовой трибьют-концерт «Сердце России». Начало – в 18.00, окончание – в 20.00. Вход для всех желающих свободный.

Флешмоб в Комсаду

Парк «Комсомольский сад» 12 июня не останется в стороне. Администрация Волгограда анонсировала праздничный флешмоб в самом центре города-героя. Время проведения – 17.00–19.00.

Со всеми мероприятиями в районах Волгограда по случаю Дня России можно ознакомиться на сайте мэрии.

Фото: ЦПКиО, архив Высоты 102