Волгоградцам грозит магнитная буря «планетарного масштаба»





Очередная магнитная буря обрушится на жителей Волгоградской области. Ожидается, что ее влияние на самочувствие метеозависимые горожане в полной мере ощутят уже сегодня.

– Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня G3) магнитной буре планетарного масштаба, – предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчетам математических моделей, должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли. Уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день.

На прошлой неделе волгоградцев испытывала на прочность семибалльная магнитная буря. Начавшись в пятницу, к субботе она сбавила обороты, но все-таки не до конца ослабила свою хватку.

Фото Андрея Поручаева