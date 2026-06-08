Волгоградская область пошатнулась в рейтинге доступности бензина

Волгоградская область опустилась с 61 на 67 позицию по доступности бензина. Прежний рейтинг был озвучен в феврале, когда средний житель региона мог купить на свою зарплату около 952 литра бензина марки АИ-92.

Согласно новому исследованию РИА рейтинг, сейчас житель региона на свою среднемесячную зарплату может приобрести 945 литров бензина. При этом отмечается, что стоимость АИ-92 за год в регионе выросла на 11,8% - до 63,9 рубля за литр по состоянию на апрель текущего года.

В исследовании указано, что рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату (без НДФЛ).

Самый доступный бензин в Москве – 2533 литра на человека. Общероссийский уровень составляет 1405 литра. В ЮФО самый доступный бензин в Краснодарском крае, где жители могут купить 1050 литров бензина АИ-92 при его стоимости там в 64,81 рубля за литр.





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