Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима 55-летнего уроженца Калининградской области, который был задержан осенью с партией кокаина.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, мужчину признали виновным в контрабанде наркотических средств в крупном размере. Его задержали в ходе оперативных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками регионального Главка МВД.

Согласно материалам дела, мужчина приобрел наркотик за наличные в Таллине, после чего пересек границу РФ и направился в Волгоград, где планировал передать часть кокаина своим знакомым. Его задержали на стационарном посту ДПС «Городищенский» в рейсовом автобусе «Москва-Волжский», который был остановлен для проверки.





- В ходе проведения личного осмотра гражданина в кармане рюкзака обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета массой 14.82 гр. Согласно заключению специалиста Управления, содержимое пакета является наркотическим средством кокаин, - рассказали в УФСБ.

По информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, в ходе судебного процесса подсудимый признал вину. Приговор вынесен по двум статьям УК РФ - по ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 229.1. В законную силу он пока не вступил и может быть обжалован.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

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