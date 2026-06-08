Бочаров провел совещание по вопросам создания музея СВО





Сегодня, 8 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание о ходе работ по созданию музея у подножия Мамаева кургана. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дизайна комплекса, содержания экспозиции и благоустройства прилегающей территории.

На совещании также были представлены варианты решения поставленных ранее задач, обсуждались текущие вопросы создания музея. В настоящее время в Волгограде на площадке будущего мемориального комплекса уже идут подготовительные работы.

Напомним, ранее губернатор и замминистра обороны РФ Александром Санчиком совместно утвердили внешний облик памятника подвигу участников специальной военной операции по защите Донбасса, который будет установлен у подножия мемориального комплекса в Волгограде.

Фото: администрация Волгоградской области