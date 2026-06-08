Экс-главу красноярского СК Напалкова заподозрили в махинациях





Бывший руководитель СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Игорь Напалков задержан по подозрению в мошенничестве. Как передает ИА «SakhaNews» со ссылкой на собственные источники, уроженца Волгоградской области обвиняют в незаконном получении пенсионных выплат с северной надбавкой, хотя фактически он проживал в Сочи. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Игорь Напалков, напомним, является уроженцем села Тормосин Чернышковского района Волгоградской области. С 1990 года работал в органах прокуратуры, пройдя путь от помощника до межрайонного прокурора в Волгоградской области. После был назначен начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Волгоградской области, откуда перешел на должность первого заместителя прокурора республики Калмыкия, а позже возглавил следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по республике Калмыкия.

В мае 2011 года указом президента РФ Дмитрия Медведева назначен руководителем управления СК по Красноярскому краю. В 2017-м был отстранен от работы. Поводом тогда послужило невозбуждение уголовного дела после трагической гибели 16-летней школьницы.

Вскоре после проверки волгоградец вернулся на должность руководителя следственного управления, но из-за очередного скандала уже 6 апреля 2018 года указом президента Владимира Путина был снова освобожден от должности.

В настоящее время, по данным СМИ, Напалков находится под домашним арестом и вскоре может быть доставлен в Красноярск.

Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия