



В начале лета в Волгоградской области прибавилось число аллергиков, ощутивших до боли знакомые, но отнюдь не приятные симптомы. К горожанам, которые в прямом смысле плачут от пыления злаковых трав, присоединились их «коллеги по несчастью», реагирующие на пыльцу липы.

По информации сервиса «Яндекс», злаковые травы стали головной болью жителей всей Волгоградской области. А вот цветение ароматной липы скорректировало планы аллергиков из Серафимовича, Михайловки, Камышина, Жирновска и Елани.

Самый острый сезон для горожан с хроническим заболеванием начался еще в начале мая. Тогда улицы Волгограда покрылись слоем тополиного пуха, который сам по себе не является аллергеном, но переносит пыльцу.

- Аллергики со стажем порядок действий знают уже назубок. А вот людям, которым не диагностировали аллергию, стоит записаться на прием к врачу. В первую очередь их должны насторожить регулярно повторяющиеся симптомы простуды без температуры, - отмечала в беседе с корреспондентами аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

Фото из архива V102.ru