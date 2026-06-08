Растущие цены «съели» 260,1 млрд рублей у волгоградцев





260,1 миллиард рублей составил оборот розничной торговли в Волгоградской области с января по апрель. Расходы потребителей по сравнению с показателями предыдущего года выросли на 6,3%.

Больше всего средств жители региона отдали за продукты питания, напитки и табачную продукцию - 116,2 млрд рублей. Также значительную часть денег население потратило на предметы личной гигиены, товары для дома, бытовую химию и косметику - 143,9 млрд рублей.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров составило 44,7% на 55,3%.