



Волгоградские дачники, как никто другой знающие о последствиях резкой перемены погоды, рискуют вновь остаться без урожая. Из-за дождливой и прохладной весны в этом году часть садоводов не досчитается абрикосов, вишни и черешни.

- В конце апреля плодовые деревья покрылись плотными белыми «шапками». Признаться честно, надежды на будущий урожай были большие. Но из-за холодов – по ночам температура опускалась до 3-4 градусов, - пчелы не смогли как следует опылить деревья, и сейчас на вишне зреет всего несколько плодов. Такая же печальная картина и с абрикосом. Видимо, придется покупать привозное, - рассказали волгоградцы.

Волгоградские агрономы подтверждают слова дачников, списывая неурожай косточковых не только на скачки температур, но и на не характерное для региона обилие осадков.

- Этот год выдался для нас нетипичным, - признает декан факультета агробиотехнологий ВолГАУ Александр Сарычев. – Из-за интенсивных осадков насекомые отработали слабо. В итоге деревья, не получившие полноценного опыления, дают меньшее количество плодов. Но все-таки говорить о полном дефиците было бы слишком громко. Пускай и не такой обильный, как в прошлые годы, но урожай косточковых в этом году все-таки будет.

В выходные обильный град, обрушившийся на Камышинский район, оставил дачников и без урожая редиски.

- Все, редиски и салата у нас больше нет – только-только собрали первый урожай, - с грустью констатировали дачники.

Фото Павла Мирошкина