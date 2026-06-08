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Общество

Подделки и нитраты: в РПН заявили о падении качества продуктов в Волгоградской области

Общество 08.06.2026 16:29
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08.06.2026 16:29


В Волгоградской области качество пищевых продуктов за последний год заметно упало. Об этом, как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, свидетельствуют данные исследований продовольственного сырья и готовой продукции. Все чаще в продуктах стали выявляться незаявленные вещества, а также опасные для здоровья примеси.

Что мы ели?

Так, согласно опубликованному за 2025 год отчету, за этот период было отобрано 1518 проб на содержание химических контаминантов – чужеродных веществ, которые, согласно открытой информации, непреднамеренно попадают в пищевые продукты и могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Доля проб, которые не соответствовали гигиеническим нормативам по показателям безопасности составила 0,59%, что выше среднероссийского показателя. В основном в продукции находили нитраты. Удельный вес таких проб составил 1,78%.

На определение незаявленных в продукции веществ в 2025 году было проведено 18811 исследований 2295 образцов. Из них в 44 образцах обнаружено контаминирование незаявленными веществами и в 17 - превышение допустимых уровней веществ. Нитраты были выявлены в 8 пробах плодоовощной продукции, а в 7 пробах молочной продукции нашли консерванты, в числе которых сорбиновая кислота и ее соли, бензойная кислота и ее соли. Фосфаты нашли в птице, яйцах и продукции их переработки, а токсичный свинец – в одной пробе масложировой продукции.

Наряду с пестицидами в плодоовощной продукции в 17 пробах были обнаружены незаявленные пестициды (ципродинил, каптан, боскалид, трифлоксистробин), при этом превышений ПДК не обнаружено. 

- Удельный вес проб продукции, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям (массовая доля белка, жира, влаги, поваренной соли, жирнокислотный состав жировой фазы продукты и т.п.), в т.ч. по показателям, характеризующим фальсификацию, в 2025 году возрос и составил 2,9%, - констатирует территориальное управление Роспотребнадзора.

К примеру, в 2024 году в регионе этот показатель был на уровне 0,9%, а в 2023-м – 1,7%. Среднероссийский уровень в 2024 году составил 2,78%.


Лидеры фальсификации

Наибольший удельный вес несоответствия по физико-химическим показателям отмечен в группе «молоко и молочная продукция». 

- Традиционной для молочной продукции является проблема использования в ее составе растительных жиров. В ряде образцов в процессе исследований обнаружен жирнокислотный состав, не соответствующий составу молочного жира, что свидетельствует об использовании растительных жиров при производстве этих продуктов и подтверждено обнаружением стеринов, - сообщили специалисты.

Состав стериновой фракции четко показывает, какой жир был использован – животный или растительный. При использовании исключительно молочного жира в стериновой фракции должен находиться только холестерин. В растительных жирах холестерина практически нет, но присутствуют другие стерины.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что в 2025 году произошел рост удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по следующим пищевым группам: 39% - кулинарная продукция, 21,7% - вырабатываемая из рыбы продукция, 6,8% - вырабатываемая из молока продукция, а также 3,6% - консервы. 

За отчетный период также произошло увеличение удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Такая тенденция, как отмечают в ведомстве, наблюдается в большинстве групп пищевых продуктов: рыба и рыбные продукты - 7,7% (против 1,4% в 2024г.), молоко, молочные продукты - 3,4% (против 1,2 % в 2024г.), птица и птицеводческие продукты - 2,5% (против 1,3% в 2024г), кулинарные изделия - 3,2% (против 2,2% в 2024г.), а также продукция предприятий общественного питания - 2,8% (против 2% в 2024г).

Продукты настоящие?

Сотрудники Роспотребнадзора, как отмечается в отчете, большое внимание уделяют надзору за пищевой продукцией, содержащей генетически модифицированные организмы (ГМО). Так, в Волгоградской области в 2025 году проводился пострегистрационный мониторинг продукции, полученной из генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащей ГМО, в т.ч. второго поколения. 

- На наличие ГМО в 2025г. в Волгоградской области исследовано 188 проб (в 2024г.- 155), из них ГМО более 0,9% не обнаружено (по РФ в 2024 г.- 0,007 %), - говорится в отчете.

Кроме того, исследовались макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, а также мюсли и рис. Отмечается, что в данных образцах ГМО 2-го поколения не обнаружено.


Фото сгенерировано ИИ

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