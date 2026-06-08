Найденного на вокзале мужчину вновь разыскивают волонтеры





В Волгоградской области ищут пропавшего больше недели назад 76-летнего пенсионера Геннадия Дмитриева.

Из дома пожилой мужчина невысокого роста и крепкого телосложения вышел еще 30 мая. С тех пор на связь с близкими пенсионер не выходил. Геннадия Дмитриева волгоградские волонтеры разыскивают вместе с полицейскими.

Известно, что из дома пожилой волгоградец уходит не в первый раз. В апреле поисковики, получившие информацию о его исчезновении, обзвонили все больницы и, убедившись, что в списках пациентов мужчины нет, вместе с правоохранительными органами отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. След пенсионера терялся у одного из магазинов.

- Полицейские оперативно отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего стало понятно – мы отстаем на три дня. Наконец, утро субботы приносит долгожданную весть! Когда дедушка пришел на вокзал, сотрудники транспортной полиции уже знали, что его ищут. И были готовы, - продолжают волонтеры «Лиза.Алерт». – Внимательность и чуткость позволили сотрудникам Волгоградского линейного отдела МВД России на транспорте – прапорщику Фёдору Котиеву, старшему сержанту Ксении Васильевой и младшему лейтенанту Алексею Селиванову – опознать пожилого мужчину среди сотен пассажиров. Уже через 30 минут после обнаружения пропавшего, сын увозил его домой.

Фото "Лиза Алерт Волгоград", коллаж Алексея Костякова