



Весьма прохладно поприветствовав волгоградцев, лето окончательно вступает в свои права. Накануне праздничных выходных в регионе потеплеет настолько сильно, что извечный вопрос «Когда же придет тепло?» горожане смогут полноправно заменить на еще более классическое «Когда наконец ждать прохлады?».

- В ближайшие три дня нас ждет хорошая жаркая погода, - сообщает начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – В городе осадков не ожидается, а вот в области днем пройдет кратковременный дождь. Воздух в Волгограде прогреется до 28-30 градусов, в районах региона – до +29 - +34.

С каждым днем июньское солнце будет прогревать город все сильнее. Накануне Дня России в Волгограде ожидают уже +32 градуса.

- По предварительным прогнозам, 12 июня в Волгоградской области возможны кратковременные дожди, которые частично захватят и город, - продолжает синоптик. – При этом столбики термометров, как и прежде, будут подниматься до 30 градусов. Такая погода сохранится в регионе до 15-го июня.

А вот с 16 июня Волгоград ждет первая передышка после череды жарких дней. Понижение температуры метеорологи объясняют прохождением очередного атмосферного фронта.

Фото Геннадия Гуляева