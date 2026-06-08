Бочаров провел совещание по итогам работы делегации на ПМЭФ-2026





Сегодня, 8 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по итогам участия делегации в ПМЭФ-2026. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на форуме волгоградские делегаты представили инвестпроекты, провели встречи с представителями Правительства РФ, федеральных ведомств, бизнеса, финансовых институтов и зарубежных делегаций.

В ходе совещания Бочаров отметил, что работу по улучшению инвестиционного климата необходимо продолжать совместно с деловым сообществом. Подписанные соглашения помогут региону эффективнее реализовывать программы развития.

Губернатор поручил профильным ведомствам определить сроки, механизмы и ответственных за выполнение договоренностей, а также скорректировать действующие региональные программы.

До конца месяца итоги участия области в ПМЭФ-2026 рассмотрят на заседании совета по инвестициям и экономическому развитию.