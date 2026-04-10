Сегодня, 10 апреля, Росводресурсы скорректировали график специального весеннего попуска в низовья Волги, согласно которому пиковые сбросы на Волжской ГЭС начнутся на три дня раньше – 21 апреля, а не 24-го.

Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов, режимы работы водохранилищ Волжского-Камского каскада с 11 по 30 апреля актуализировали на очередном заседании межведомственной рабочей группы с учетом складывающейся обстановки.

В связи с активным развитием половодья на Каме и Средней Волге принято решение об увеличении сбросов через Камские гидроузлы. Согласно новому графику спецпопуска, выход на максимальные сбросы будет более интенсивным и произойдет раньше.

По прежнему графику Волжская ГЭС должна была постепенно выйти на пиковые сбросы в 26000 м³/с к 24 апреля, то теперь расходы будут повышаться активнее, чтобы достичь максимума уже к 21 апреля.

Согласно новому графику, 11 апреля среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 8000 м³/с, а затем в течение двух дней будут повышаться на 1000 м³/с. С 13 апреля сбросы будут увеличиваться уже на 2000 м³/с на протяжении восьми дней и к 21 апреля достигнут максимально установленных сбросов 26000 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать шесть дней. Затем расходы начнут снижаться с 27 апреля на 2000 м³/с пока не достигнут 20000 м³/с. На таком уровне они останутся 29 и 30 апреля.

Отмечается, что в режиме спецпопуска среднесуточными сбросными расходами допускается повышение уровня воды в верхнем бьефе до отметки 15,2 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.





