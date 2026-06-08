



Военнослужащие подразделений беспилотных систем пресекают на корню попытки передислокации украинских войск.





Из-за больших потерь в технике и невозможности провести ротацию своих подразделений на передовой бойцы ВСУ пытаются прорваться на более мобильных мотоциклах, багги или квадроциклах. Однако и эти цели оперативно вычисляются и уничтожаются российскими дроноводами.

От поражения FPV–дронами «Южной» группировки войск солдат ВСУ не спасают даже мощные бронированные машины.





Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

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