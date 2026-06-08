



В Волгоградской области в поиске нелегалов устроили массовые проверки на полях. Иностранцев, которые нередко пытаются скрыться от посторонних глаз, искали не только с земли, но и с воздуха.





- Массовые рейды проходили на сельхозугодиях Городищенского, Дубовского и Среднеахтубинского районов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Вместе с коллегами из регионального Управления ФСБ России полицейские выявили двух нелегалов, которые находились на территории страны незаконно. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Волгограду.

Еще 28 мигрантов обрабатывали поля Волгоградской области, не имея разрешений на работу. Еще 15 коллег, въезжая в Россию, не стали заявлять о своих истинных целях визита.

- На граждан России, которые сдали жилье иностранцам, нарушающим режим пребывания, составили административные протоколы. В отношении работодателя нелегалов проводится проверка, - отметили в пресс-службе регионального Главка МВД.

В самый разгар сезона, заявили в полиции, подобные проверки коснутся и других районов Волгоградской области.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области