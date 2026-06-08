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Общество

Два главных путепровода в Волгограде приводят в порядок

Общество 08.06.2026 11:37
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08.06.2026 11:37


В МБУ «Северное» приступили к выполнению сезонных работ по содержанию путепроводов. Как сообщили в муниципальном учреждении, десант из бригад высадился на двух мостах Волгограда с интенсивным трафиком – на Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе и на Комсомольском путепроводе в Центральном районе.


На путепроводе в Дзержинском районе рабочие производят очистку разделительной полосы от слоя песка и пыли. Песчаные накаты скопились здесь после сильных ветров, еще недавно бушевавших в областном центре. В работах задействована как специальная техника – тракторы, погрузчики, подметально-уборочные машины, так и дорожные рабочие. Этот путепровод – одна из визитных карточек города, через который в том числе курсирует транзитный транспорт. Поэтому чистота и порядок на данной магистрали имеет большое значение в том числе в плане создания положительного имиджа города.


Одновременно в МБУ «Северное» занимаются благоустройством на Комсомольском путепроводе. На этом объекте проводят работы по покраске парапета железобетонного путепровода. Рабочие сначала снимают поврежденный перепадами температур слой потерявшей цвет краски, после чего окрашивают часть ограждения в свежие черные и белые тона. 

В начале лета  сотрудники МБУ «Северное» также занялись заменой дорожных знаков. В частности, такие работы проходят на улице Голубинская в Центральном районе. Важные объекты дорожной инфраструктуры обновляют в связи с окончанием  срока годности покрытия со светоотражающими элементами. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Также обследуется состояние знаков, пострадавших в результате ДТП, для последующей замены. 


Напомним, МБУ «Северное» отвечает за содержание, текущий и капитальный ремонт дорог, тротуаров и искусственных сооружений, включая путепроводы в четырех районах Волгограда. Работа по приведению в порядок путепроводов проходит одновременно с ремонтом дорог и других объектов, в частности, улицы 7-ая гвардейская.



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