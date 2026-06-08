Тело утонувшего пенсионера достали из реки в Волгоградской области

Водолазы достали из реки Чир в Волгоградской области тело 73-летнего мужчины, который пропал после активного отдыха с друзьями. Изначально были опасения, что мужчина утонул, поэтому в ГКУ Служба спасения была направлена заявка о проведении поисково-спасательных работ.

- Поиски осуществлялись в акватории реки Чир в границах хутора Островской Суровикинского района Волгоградской области, - сообщили в ГКУ Служба спасения.

Опасения, к сожалению, оправдались. В 19:45 мск 7 июня тело утонувшего пенсионера было поднято с глубины и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Фото из архива V102.RU

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