Суд продлил блогеру Ульянову содержание в СИЗО до конца осени





Центральный районный суд Волгограда продлил меру пресечения блогеру Алексею Ульянову, задержанному силовиками в декабре 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение ходатайства состоялось 5 июня.

Напомним, что ранее СУ СК России по Волгоградской области сообщило о завершении расследовании уголовного дела в отношении Ульянова. Прокуратура утвердила обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Вымогательство» (ст. 163 УК РФ). При этом блогер обвиняется по части 1 и части 3 данной статьи – вымогательство и вымогательство в составе организованной группы лиц.

Уголовное дело в Центральный районный суд Волгограда 29 мая. Судебный процесс будет вести судья Марина Третьякова. На сегодня, 8 июня, дата первого судебного заседания пока не назначена. Меру пресечения в виде содержания под стражей (в СИЗО) Алексею Ульянову продлили до 29 ноября текущего года.

Остается в волгоградском СИЗО и другой блогер – Михаил Серенко, задержанный силовиками в июле 2025-го. Он обвиняется в целой серии уголовных преступлений – от клеветы в отношении жителей Волгограда и Волгоградской области до реабилитации нацизма и сексуальных домогательств. По данным ИА «Высота 102» расследование уголовного дела в отношении Серенко близится к завершению. Судебный процесс по делу Серенко, вероятнее всего, будет также рассматриваться Центральным районным судом Волгограда.