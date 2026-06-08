МВД предупредило о вредоносном для смартфонов ПО





В МВД выявили новое программное обеспечение Drama RAT, с помощью которого злоумышленники похищают данные с Android. Об этом 8 июня сообщили в Киберполиции.

– Выявлена новая угроза для Android – вредоносное программное обеспечение Drama RAT. Это инструмент удаленного контроля, который крадет данные, управляет банками и может полностью заблокировать устройство, – пояснили в МВД России.

Программное обеспечение распространяется через мессенджеры, СМС и электронную почту под видом бесплатного доступа к ChatGPT, «Яндекс Музыке», VPN или модификаций для Minecraft.

После установки ПО запрашивает разрешение на обновление и требует доступ к службе специальных возможностей, что и позволяет следить за интерфейсом в смартфоне, похищать пароли и имитировать действие пользователя.