Атаку 310 БПЛА отбили в Волгоградской области и еще 13 регионах

Массированную атаку смертоносных БПЛА отразили силы ПВО минувшей ночью над регионами России. Волгоградская область также подверглась налету украинских БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, всего в период с 20:00 мск 7 июня до 08:00 мск 8 июня было сбито 310 беспилотников.

Помимо Волгоградской области, атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, что ночью в Волгоградской области объявлялась беспилотная опасность, был закрыт аэропорт. Губернатор сообщил о возгорании на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован.





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