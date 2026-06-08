Три авиарейса задерживаются в Волгограде после ночного режима «Ковёр»





Три авиарейса задерживаются в волгоградском аэропорту после ночной атаки БПЛА.

Почти на полтора часа позже в Гумраке приземлится самолет авиакомпании «Победа», вылетевший сегодняшним утром из Шереметьево.

Туристы, в начале июня успевшие отдохнуть в Турции, прибудут в Волгоград практически на пять часов позже запланированного – вместо 11:30 борт из Антальи встретят в 16:15. В обратную сторону он отправится в 17:30.

Напомним, сегодня ночью Волгоградскую область атаковали украинские дроны. Вскоре после объявления беспилотной опасности Росавиация приостановила и работу аэропорта. Вернуться к привычному режиму авиагавань смогла только в 5:54.

Фото Андрея Поручаева