Ситуация – критическая: регионы юга России объединятся для борьбы с опустыниванием земель

Общество 10.04.2026 17:58
Глава Экологического Совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева побывала в Калмыкии, где на площадке Народного Хурала на расширенном заседании обсуждались вопросы деградации земель и опустынивания территорий. Ситуация, признают ученые и парламентарии, на юге России требует незамедлительных мер. 

Кроме представителя Волгоградского региона в обсуждении принимали участие парламентарии Астраханской области, Ставропольского края и Чеченской Республики.

Как было озвучено на расширенном заседании, деградация земель на юге России в последние десятилетия приобрела характер системной угрозы для экологической безопасности. Так, согласно данным ФНЦ агроэкологии РАН, площадь опустыненных земель в Калмыкии уже достигла 1 825,6 тыс. га, что составляет 25,7% от обследованной территории. На Кизлярских пастбищах Республики Дагестан площадь деградированных угодий оценивается в 741,8 тыс. га, в Волгоградской области 27% от всех сельскохозяйственных угодий подвержены различным видам деградации – преимущественно водной эрозии. По мнению ученых, эти земли уже находятся в зоне бедствия и процент этот продолжает расти.

В постсоветский период работы по борьбе с опустыниванием в нашей стране были практически свернуты. Бесконтрольный выпас скота в 2004–2022 годах привел к новой вспышке дефляции и появлению очагов опустынивания на ранее стабильных территориях.

При критических масштабах ситуации, а именно так оценивают ее специалисты, в ближайшей перспективе без действенных мер утрата плодородных почв на миллионах гектаров может стать необратимой. Это повлечет за собой сокращение кормовой базы для скота и падение продуктивности сельхозугодий. Далее при худшем стечении обстоятельств ожидается ухудшение здоровья населения из-за пыльных бурь, дефиците чистой воды и росте миграционного оттока. 

– Экономический ущерб для регионов может исчисляться десятками миллиардов рублей ежегодно, что ставит под угрозу продовольственную безопасность всего юга Российской Федерации, – уверены специалисты. 

Об опыте Волгоградской области участникам заседания рассказала председатель профильного комитета Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. В частности, она подробно остановилась на системной работе, выстроенной в регионе по поручению губернатора Бочарова, и рассказала о конкретных результатах лесовосстановительной работы в регионе. Напомним, что по итогам 2025 года площадь новых лесных насаждений в Волгоградской области в 4,8 раза превысила площадь утраченных. Благодаря развитию сети питомников доля обеспеченности собственным посадочным материалом увеличилась в регионе с 34 до 100 процентов.  

Особое внимание в выступлении было уделено Ириной Соловьевой научному сопровождению борьбы с опустыниванием. Она напомнила, что Волгоградская область тесно сотрудничает с ФНЦ агроэкологии РАН – разработаны Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для Волгоградской области, стратегия развития защитного лесоразведения до 2035 года, а также уникальные методики фитомелиоративной реконструкции деградированных пастбищ. 


Сегодня учеными для нужд Волгоградского региона создается коллекция засухоустойчивых кустарников – джузгуна, гребенщика, терескена, – способных закреплять пески и противостоять пыльным бурям. В марте 2026 года стартовал трехлетний проект по сохранению и расширению генофонда этих растений на базе особо охраняемой природной территории «Дендрарий ФНЦ агроэкологии РАН».

– Вопросы сохранения лесных массивов и наращивания объемов лесовосстановления входят в число приоритетов в соответствии с национальной целью по достижению экологического благополучия, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным.  После того как ученые завершат формирование коллекции и отработают технологии размножения, полученный посадочный материал будет передаваться для выращивания в питомники Волгоградской области. В свою очередь, Экологический совет при регпарламенте совместно с общественными организациями и активистами партийного проекта «Чистая страна» организует высадку этих кустарников на деградированных территориях. Таким образом, мы сможем продолжить системное решение проблемы опустынивания земель, опираясь на передовые научные разработки, – подытожила выступление Ирина Соловьева. 

Участники заседания в Калмыкии по его итогам приняли решение подготовить обращение в федеральные органы государственной власти. Ожидается, что совместные усилия всех регионов юга России позволят добиться принятия необходимых решений на федеральном уровне.

Фото: ИА «Высота 102»,  Волгоградская областная дума

