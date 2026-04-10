В администрации Калачевского района Волгоградской области состоялась официальная церемония передачи государственных наград родным и близким участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации района.
Посмертно орденом Мужества награждены:
- младший сержант Скрипин Иван Николаевич;
- ефрейтор Бобриков Сергей Николаевич;
- рядовой Никонов Олег Васильевич.
Медали «За храбрость» II степени удостоен посмертно младший сержант Хлебников Василий Александрович.
Медалью Суворова награжден посмертно рядовой Тахтаров Сергей Васильевич.