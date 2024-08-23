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Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате ИК-19 радикалами

Главное 23.08.2024 18:27
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23.08.2024 18:27


ФСИН России сообщила подробности захвата  исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области. По данным федеральной службы, в результате действий преступников погибло четверо сотрудников учреждения. 

В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались, – рассказали в ведомстве. – Еще четверо, оказавших сопротивление,  госпитализированы, один из которых скончался в больнице. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Здесь также  подтверждают,  что все четверо  преступников были ликвидированы спецназом. 

–  В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.

В ФСИН России сообщили, что окажут всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников.

Ранее о намерении оказать помощь семьям погибших и пострадавших сообщил также губернатор региона Андрей Бочаров. 

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