Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате ИК-19 радикалами





ФСИН России сообщила подробности захвата исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области. По данным федеральной службы, в результате действий преступников погибло четверо сотрудников учреждения.

– В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались, – рассказали в ведомстве. – Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Здесь также подтверждают, что все четверо преступников были ликвидированы спецназом.

– В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.

В ФСИН России сообщили, что окажут всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников.

Ранее о намерении оказать помощь семьям погибших и пострадавших сообщил также губернатор региона Андрей Бочаров.