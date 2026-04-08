Под Волгоградом 17-летний студент поджег «семерку»





В Калачевском районе Волгоградской области полиция задержала 17-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в поджоге автомобиля. В полицию обратился 68-летний владелец «Лада-210740».

Мужчина сообщил, что молодой человек сначала разбил боковое стекло автомобиля, который был припаркован возле дома, а после поджег его. По предварительным данным ущерб составил около 170 тысяч рублей.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого. Было установлено, что студент в ту ночь возвращался домой. Проходя мимо чужого транспортного средства, решил разбить стекло. Однако на этом не остановился и поднес зажигалку к отверстию бензобака.





Испугавшись, подозреваемый стал тушить авто землей, после чего позвонил в дверь дома и вызвал хозяина. Ему он сообщил, что потушил уже якобы кем-то подожжённую машину. Свою вину юный пироман полностью признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

