Спасавшего людей в снежный буран участкового наградил Колокольцев





Министр МВД России Владимир Колокольцев наградил ведомственной медалью «За смелость во имя спасения» старшего участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН Отдела МВД по Палласовскому району Волгоградской области майора полиции Эльдара Искаринова. Сотрудник полиции в декабре 2025 года спас двоих местных жителей, в том числе 16-летнего подростка, которые застрялив степи во время снежного бурана.





Как ранее сообщалось информагентством, в дежурную часть полиции в поселке Ромашки обратился глава администрации, который сообщил о пропаже двух местных жителей в районе животноводческой фермы, загоняя скот во время снежного бурана. Подростку и его родственнику удалось своевременно сообщить в правоохранительные органы о том, что онинаходятся в лесополосе и не могут самостоятельно добраться до ближайшего укрытия.

Спасать людей отправился уполномоченный полиции отдела Палласовского района майор Эльдар Искаринов и сотрудники местного подразделения МЧС на спецтранспорте. Для того чтобы спасательная группа не сбилась с пути, полицейский принял решение идти пешком, указывая дорогу водителю. Таким образом он прошел семь километров по морозу.

Спустя три часа поисков работников фермы удалось обнаружить и отвезти домой.

– Мы заблудились и ждали помощи. Позже увидели вдали полицейские сирены и людей, которые двигались в нашу сторону. Они погрузили нас в служебную машину и отвезли в отдел полиции, – рассказали спасенные работники, поблагодарив за помощь участкового полиции.

Благодаря самоотверженности и оперативной работе полицейских и спасателей, жертв удалось избежать.

Напомним, в снежный буран в Палласовском районе 13 декабря погибли четыре пастуха. Поиски последнего пятого пропавшего - 63-летнего Жумагали - велись девять дней.