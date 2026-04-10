Под Волгоградом двое пострадали после вылета «Лады» в кювет





В Палласовском районе Волгоградской области легковушка вылетела в кювет. Авария произошла на участке региональной трассы у хутора Камышовка.

- В 13:00 на 28 км автодороги «Палласовка — Кайсацкое» 71-летний водитель, не справившись с управлением автомобилем «Лада Гранта», допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль кубарем слетел с дороги и получил серьёзные повреждения. Пострадал капот и верхняя часть кузова. Машина частично лишилась остекления.

Отметим, находящийся за рулём пенсионер и его пассажирка были доставлены каретой скорой помощи в больницу.

