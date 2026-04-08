Жители Татарстана осуждены за телефонный обман волгоградки

Четверо жителей Татарстана признаны судом виновными в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, криминальный «квартет» занимался преступной деятельностью с сентября по декабрь 2024 года. Сообщники звонили гражданам от имени сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти и сообщали заведомо ложную информацию о проведении проверочных мероприятий, по результатам которых выявлены факты финансирования потерпевшими деятельности вооруженных сил за рубежом. В дальнейшем с целью якобы сохранения оставшихся сбережений злоумышленники предлагали перечислить деньги на подконтрольные организованной группе расчетные счета.