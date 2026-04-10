В МЧС предупредили волгоградцев о надвигающихся ливнях с градом





Экстренное предупреждение о грозящих Волгоградской области ливнях вкупе с градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с распространили сотрудники МЧС.

- До конца суток 10 апреля ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/с, - сообщают в территориальном управлении МЧС России.

Сегодня днем на Волгоград обрушился сильный град. После того, как ледяные «шары» засыпали газон и сбили цвет с деревьев абрикоса, в городе начался сильный дождь. Впрочем, буйство стихии длилось не больше 10 минут.

Фото Андрея Поручаева