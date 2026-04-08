Камышинский городской суд в Волгоградской области обязал осужденную за мошенничество местную жительницу вернуть средства материнского капитала в сумме 524 527 рублей, которые она получила обманом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, жительница Камышинского района по имени Роза 30 мая 2022 года заключила договор целевого займа с КПК «Мастер», согласно которому ей было выданы 800 тысяч рублей на строительство дома в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики. В августе 2022-го на погашение этого займа она получила 524 527 рублей из средств материнского капитала, направив соответствующее заявление в Соцфонд. Сумма была перечислена в КПК «Мастер».

Однако при проверке выплатных дел владельцев сертификатов выяснилось, что строительство дома на участке, указанной заявительницей, так и не началось. В ходе разбирательства было установлено, что Камышинский городской суд признал Розу виновной в мошенничество при получении выплат. Ей назначено 2 года в колонии общего режима. Из приговора следует, что женщина в ходе договоренности с неустановленным лицом получила свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Этот фальшивый документ она в последующем использовала для оформления выплаты. Новым решением суда она должна вернуть эти средства.





