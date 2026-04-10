



Сегодня в Волгограде стартует международный турнир по гандболу «Кубок Победы». Центральным событием первого игрового дня станет противостояние сборных России и Беларуси – команды выйдут на площадку «Динамо Арены» в 18:30 по местному времени.

Сборная России прибыла в город ещё в четверг, 9 апреля. Накануне матча команда под руководством Людмилы Бодниевой провела полноценную тренировку на площадке, где сегодня развернётся спортивная борьба. В составе российской сборной — две представительницы волгоградского «Динамо‑Синары»: опытная Алина Загороднева и дебютант главной команды страны Валентина Минченко. Для спортсменок игра на родной арене станет особенным испытанием и возможностью порадовать местных болельщиков.

Соперницы россиянок — сборная Беларуси — прилетели в Волгоград вечером 9 апреля. Утром в пятницу команда нового главного тренера Игоря Папруги провела первое занятие на «Динамо Арене», адаптируясь к площадке и настраиваясь на предстоящие матчи.

Противостояние России и Беларуси не ограничится одной игрой: команды встретятся дважды. Расписание матчей:

Первый матч: сегодня, 10 апреля, в 18:30. Место проведения – «Динамо Арена».

Второй матч: завтра, 11 апреля, в 15:00. Площадка остаётся той же – «Динамо Арена».

Два матча за два дня позволят командам оперативно проанализировать тактику соперника и внести необходимые коррективы между играми. Болельщиков же ждёт настоящий спортивный праздник: два поединка с непредсказуемым развитием событий и борьбой до финального свистка.

Александр Веселовский