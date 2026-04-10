Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
 В России с июля обязательным станет заполнение ИНН при переводах по СБП
С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через СПБ станет обязательным указывать ИНН. Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков....
«Кубок Победы» стартует в Волгограде: гандболистки России встретятся с соперницами из Беларуси

Спорт 10.04.2026 13:05
Сегодня в Волгограде стартует международный турнир по гандболу «Кубок Победы». Центральным событием первого игрового дня станет противостояние сборных России и Беларуси – команды выйдут на площадку «Динамо Арены» в 18:30 по местному времени.

Сборная России прибыла в город ещё в четверг, 9 апреля. Накануне матча команда под руководством Людмилы Бодниевой провела полноценную тренировку на площадке, где сегодня развернётся спортивная борьба. В составе российской сборной — две представительницы волгоградского «Динамо‑Синары»: опытная Алина Загороднева и дебютант главной команды страны Валентина Минченко. Для спортсменок игра на родной арене станет особенным испытанием и возможностью порадовать местных болельщиков.

Соперницы россиянок — сборная Беларуси — прилетели в Волгоград вечером 9 апреля. Утром в пятницу команда нового главного тренера Игоря Папруги провела первое занятие на «Динамо Арене», адаптируясь к площадке и настраиваясь на предстоящие матчи.

Противостояние России и Беларуси не ограничится одной игрой: команды встретятся дважды.  Расписание матчей:

Первый матч: сегодня, 10 апреля, в 18:30. Место проведения – «Динамо Арена».

Второй матч: завтра, 11 апреля, в 15:00. Площадка остаётся той же – «Динамо Арена».

Два матча за два дня позволят командам оперативно проанализировать тактику соперника и внести необходимые коррективы между играми. Болельщиков же ждёт настоящий спортивный праздник: два поединка с непредсказуемым развитием событий и борьбой до финального свистка.

Александр Веселовский

