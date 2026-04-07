Один погиб, второго ищут: тело рыбака нашли в Волгоградской области

7 апреля в Волгоградской области водолазы обнаружили тело одного рыбака, который накануне пропал с товарищем на рыбалке в районе села Оленье Дубовского района. Его тело найдено на противоположенном берегу Волги в Быковском районе.





По предварительным данным, тело рыбака нашли в районе села Новоникольское, которое находится напротив населенного пункта Оленье, но на другом берегу реки. Второго пропавшего все еще ищут.

– Оба товарища – заядлые рыбаки, со стажем. Одному 34 года, второму где-то под 60. Жили в Оленье. 6 апреля поехали на рыбалку на машине, взяли лодку. Рыбачили на берегу Оленьевского залива Волгоградского водохранилища. Должны были вернуться вечером домой, с уловом. Но произошло что-то страшное, – рассказывают местные жители.





Известно, что в ходе поисковых мероприятий водолазы подняли тело старшего из двоих рыбаков.

В СУ СКР по Волгоградской области информагентству сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что о пропаже рыбаков в правоохранительные органы сообщила супруга одного из мужчин. В ходе их поиска на берегу залива были найдены их автомобиль и лодочный прицеп.

Фото из архива V102.RU / ГКУ Служба спасения

