Главное

Актуально

Федеральные новости

Федеральные новости
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Федеральные новости
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Общество

В Волгограде дачные автобусы на Пасху и Красную горку перейдут на спецграфик

10.04.2026 15:19
0
10.04.2026 15:19


В Волгограде 12 и 19 апреля дачные автобусы перейдут на особый режим работы. Для запуска маршрутов на городские кладбища муниципалитет вынужден будет снять подвижной состав с сезонных направлений. По информации МУП «Метроэлектротранс», на протяжении двух ближайших воскресений для дачников будет действовать специальный график.

В эти дни автобусы №7 «Царицынская опера — д. Металлург» отправятся от «39-й гвардейской» в 6:45, 7:55, 16:10 и 17:20. Обратные рейсы из поселка «Металлург» запланированы на 7:25, 8:35, 16:50 и 18:00.

По маршруту №99 «ВГТЗ — Дамба» автобусы пойдут из города в 7:00, 8:00, 16:00, 17:00 и 18:00. Отправление от «Дамбы», соответственно, через полчаса.

На маршруте №53 «ЖД Вокзал — Орошенец» запланирован один утренний рейс. От вокзала транспорт отправится в 6:30, а обратно из «Орошенца» в 7:40. Вечером автобус начнёт движение от «ЖД Вокзала» в 16:00, а обратно из «Орошенца» — в 17:10.

Сокращены будут и рейсы автобусов №57 «33-я школа — с/о Шельф». От конечной в городе подвижной состав отправится в 6:45 и 15:15, обратно от садового общества «Шельф» в 8:05 и 16:35.

По маршруту №50э «Обувная фабрика — Автотранспортник» рейсы из города отправятся в 7:00, 7:38, 16:33 и 17:11. Обратные от «Автотранспортника» в 17:48 и 18:26.

Маршрут №56э «Ермана — Лесник» будет включать утренний рейс из города в 7:00 с прибытием на конечную в «Лесник» в 8:20, вечерний — в 17:40 с прибытием в 19:00.

По маршруте №58э «з-д Петрова — с/о Здоровье» автобусы отправятся от конечной в городе в 7:00 и 17:00, обратно из «Здоровья» в 18:00.

Маршрут №32 «ДК Судоверфь — СНТ Нефтяник — СНТ Татьянка» в праздничные дни будет обслуживаться несколькими рейсами. От Судоверфи первые автобусы пойдут в 6:00, 6:48, 7:36, а также после обеда в 16:18, 17:06 и 17:54 с заездом на Нефтяник и Татьянку.

По маршруту №45 «п. Руднева — дачи Кировец» от «Руднева» автобусы отправятся в 7:00, 16:23 и 17:27, а обратно с «Кировца» в 7:32, 16:55 и 17:59.

Маршрут №54э «Ж/Д Вокзал — с/о Слава» предусматривает рейсы от «Вокзала» в 7:00 и 16:30, а также в обратном направлении от «Славы» в 8:30 и 18:00.

Маршрут №60э «Тулака — с/о Спутник» предусматривает рейсы от «Тулака» в 7:00 и 16:35, и в обратном направлении со «Спутника» в 17:45.

Отметим, в транспортной компании просят садоводов обратить внимание, что многие утренние рейсы 12 и 19 апреля будут брать пассажиров лишь в одном направлении — из города на дачи. Обратно подвижной состав поедет уже без пассажиров прямиком на специализированные маршруты, организованные на муниципальные кладбища.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.04.2026 16:40
Общество 10.04.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 16:17
Общество 10.04.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 15:31
Общество 10.04.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 15:21
Общество 10.04.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 15:19
Общество 10.04.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 14:42
Общество 10.04.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 13:27
Общество 10.04.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 13:25
Общество 10.04.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 12:05
Общество 10.04.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 11:59
Общество 10.04.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 11:45
Общество 10.04.2026 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 10:54
Общество 10.04.2026 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2026 09:49 Реклама
Общество 10.04.2026 09:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.04.2026 09:13
Общество 10.04.2026 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.04.2026 09:04
Общество 10.04.2026 09:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

