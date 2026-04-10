В Волгограде трамваи №3 и №4 временно работают по усечённым маршрутам





В Волгограде 10 апреля около полудня произошёл сбой в работе трамваев. В Советском районе оказалось парализовано движение по маршрутам №3 и №4.

- Стоим на остановке «35-я Гвардейская» уже минут 20. Трамваи не ходят ни в одну сторону. Многие уже отчаялись дождаться вагонов и уходят на автобус, - сообщила волгоградцам одна из местных жительниц.

Информацию о корректировке маршрутов №3 и №4 подтвердили в городском центре управления пассажирскими перевозками.

- Движение в Советском районе сейчас действительно стоит. У остановки «Заря Волгограда» упало дерево. На место уже прибыла аварийно-восстановительная бригада. Работа трамваев на этом участке будет восстановлена после того, как специалисты спилят и уберут дерево, а также завершат иные работы, - подчеркнула диспетчер.

Отметим, по данным городских служб, в настоящее время подвижной состав по маршруту №3 работает в границах «ул. КИМ – ул. Мончегорская», по маршруту №4 в границах «Детский центр – ул. Мончегорская».

