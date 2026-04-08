



Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Росгвардии задержали двоих вымогателей денег у 25-летнего военнослужащего, проходившего лечение в Волгограде. Оба задержанных – ранее судимые 25 и 28 лет. Ранее они хорошо знали потерпевшего.

Установлено, что фигуранты дела при встрече с военнослужащим поняли, что у него есть деньги и решили получить их любым способом. В период с 7 по 11 марта они преследовали военнослужащего и вынуждали его отдать им свой iPhone стоимостью 40 тысяч рублей и 80 тысяч наличными. Они угрожали расправой, а также распространением ложных сведений о нем, что он является наркозависимым.





Свои угрозы они сопровождали ударами и демонстрировали нож. Военнослужащий воспринял их угрозы серьезно. Он отдал телефон и деньги, а потом обратился с заявлением правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору). За содеянное злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.





