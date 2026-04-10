Волгоград засыпало апрельским градом





На Волгоград обрушилась непогода. Вместе с порывистым дождем улицы города засыпало апрельским градом.





После раскатов грома и серии ярко сверкнувшихся молний Волгоград принял порцию осадков. Обещанный синоптиками град застучал по дорогам и тротуарам, сбивая цвет с уже почувствовавших весну деревьев абрикоса. Впрочем, его запала хватило не более чем на 10 минут активности. После грозового «акта» улицы промыло апрельским дождем, а после над посвежевшим городом появилось солнце.





О надвигающейся на регион стихии метеорологи волгоградского ЦГМС предупреждали еще накануне. По их прогнозам, осадки и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с пришли в регион из-за установившегося над европейской частью России циклона.





Надежды на возвращение теплой погоды жители Волгограда и области могут питать не раньше новой рабочей недели. Подробнее – в нашем материале.





Фото Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»