 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Волгоградские пловцы на Кубке Александра Попова: Даниил Андреев – в тройке сильнейших

Спорт 10.04.2026 14:23
Соревнования «Кубок Александра Попова» проходят в бассейне «Строитель» – одной из ведущих спортивных площадок Челябинска. На дорожки этого крытого 50‑метрового бассейна выйдут свыше 700 начинающих спортсменов из 57 регионов России. Юные пловцы 14–15 лет, имеющие первый спортивный разряд, борются за попадание на финал XVIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года.

В первый день турнира состоялись заплывы на дистанции 800 м вольным стилем, где волгоградский спортсмен Даниил Андреев продемонстрировал хорошую форму и вошёл в тройку лучших.

Победу в этой дисциплине завоевал Роман Смирнов (Нижегородская область) с результатом 8:33,84. Вторым пришёл Виталий Постриганев (Ставропольский край) – 8:34,06. Бронзовую медаль получил Даниил Андреев (Волгоградская область) – 8:34,59.

Меньше секунды – всего 0,75 с – отделили волгоградца от победы, что говорит о высокой конкуренции и отличной подготовке всех участников.

Турнир продлится до 12 апреля. Впереди – новые дистанции и новые возможности для волгоградских спортсменов заявить о себе.

Александр Веселовский

Фото: Юлия Боровикова «Вечерний Челябинск»

